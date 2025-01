Agi.it - Meloni a Washington per l'insediamento di Trump: "Un rapporto molto solido"

Leggi su Agi.it

AGI - "Il viaggio non rituale" in Florida due settimane fa, per incontrare Donald, nei giorni della detenzione di Cecilia Sala in Iran, "era un'idea che è nata durante l'incontro che abbiamo avuto a Parigi", in occasione dell'inaugurazione del restauro di Notre-Dame. "Era secondo me l'occasione, ed è stata un'occasione, per confermare unche si annuncia, non so se posso dire privilegiato, ma sicuramente". Sono le parole pronunciate da Giorgianella conferenza stampa di inizio anno. "Chiaramente", ha precisato il presidente del Consiglio, che domani sarà presente alla cerimonia didia Washington, "Italia e Stati Uniti hanno, come ho detto tante volte, rapporti particolarmente saldi e questo indipendentemente dal colore dei governi.