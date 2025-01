Gamberorosso.it - "L'uccisione del maiale è un rito collettivo". Che cos'è la Maialata spiegata da uno degli osti migliori d'Italia

Sulla Treccani il sostantivo femminile "" è così definito: "azione, comportamento sconveniente dal punto di vista morale: fare una m.; abbandonarci così è stata proprio una m.; anche, frase, parola, espressione sconcia, oscena: dire delle m.; taci, con le tue maialate!". Se siamo tutti d'accordo che in parecchi casi ciò che è sconveniente è anche irresistibilmente appetibile, il significato ufficiale combacia con quello ufficioso. Dalla notte dei tempi della tradizione contadina di tutta, infatti, laè la grande festa all'indomani dell'del, di cui per l'occasione si preparava e consumava tutto (tutto tutto) ciò che non era destinato alla lunga conservazione e alla stagionatura. «Oggi le regole sanitarie sono cambiate e la festa del, quando non organizzata ancora in casa, è un pranzo un po' "carbonaro", quasi un evento privato che si fa a ristorante chiuso: uno porta la bottiglia, uno il dolce e si iniziano le danze».