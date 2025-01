Lucca cade su uno scooter rubato e perde un piede | chiede 400mila euro al derubato

Leggi su Dayitalianews.com

La storia, per certi versi, surreale, è stata raccontata dal Tirreno ed è accaduta a. L’uomo, vittima di un incidente nel quale ha perso un, ha sostenuto una causa, contro il padrone delloperché, a suo dire, non aveva impedito il furto del mezzo di cui lui (il ferito) non era a conoscenza.Il fatto è accaduto adove il caso è finito in Tribunale e il ferito ha chiamato in giudizio il de, l’assicurazione del motociclo e il Fondo di Garanzia Vittime della Strada della Regione,ndo danni quantificati in 430mila.La motivazione della richiesta? L’uomo sosteneva che il proprietario dellonon aveva fatto abbastanza per impedire il furto del mezzo, fatto di cui lui non era a conoscenza al momento dell’incidente. Richiesta però, la sua, che il giudice ha rigettato e, al contrario, ha imposto al ferito il pagamento di tutte le spese processuali anche delle controparti chiamate in causa.