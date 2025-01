Ilrestodelcarlino.it - L’OraSì cerca il colpo: "Servirà personalità"

Rotto il ghiaccio giovedì scorso, adessoil bis in casa del Chieti Basket (palla a due ore 18), formazione già battuta all’andata e con 18 punti in classifica. Gli abruzzesi non stanno vivendo un buon momento, come dimostra lo ’sfratto’ ricevuto dal PalaTricalle per morosità nel pagamento dell’affitto e lo sciopero indetto dai giocatori la scorsa settimana per ricevere uno stipendio arretrato, e anche in campo la squadra sembra risentirne, come dimostrano le quattro sconfitte consecutive. Ravenna dovrà sfruttare questa situazione per provare a compiere un altro passo per allontanarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica, ma non potrà permettersi altri cali nell’ultima parte di gara come avvenuto con San Severo. Chieti può contare sull’esperienza ci coach Lardo e sul terzetto formato dal playmaker Bechi, miglior realizzatore dei suoi con 15.