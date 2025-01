Lo hanno sentito tutti C’è posta per te arriva Stefano De Martino e Maria glielo dice all’orecchio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella serata di sabato 18 gennaio 2025,Deè stato ospite della seconda puntata di C’èper Te, il celebre programma condotto daDe Filippi su Canale 5. L’apparizione di Deha rappresentato un momento speciale, segnando il suo ritorno su Mediaset dopo un periodo di assenza. L’invito è stato orchestrato da Gianluca e Andrea, due fratelli pugliesi, con l’intento di sorprendere e ringraziare la loro madre Concetta e la nonna Anna per il supporto e l’amore incondizionato dimostrato, soprattutto dopo la perdita del padre.>> “Perché tua moglie.”. C’èper te, Claudio fa infuriare: lo sotterra. Per lui finisce malissimoLa nonna Anna, in particolare, è una grande ammiratrice di De, rendendo la sorpresa ancora più significativa. Al suo ingresso in studio,è stato accolto da un caloroso applauso e da una standing ovation del pubblico.