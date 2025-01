Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: si parte con gli ottavi femminili alle 13.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:03 Italia promossa con 6 uomini e 2 donne. Gettate dunque le basi per raggiungere un nuovo podio in questa straordinaria stagione.12:58 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta dello slalom gigante parlo di. Poco meno di 20 minuti all’avvio delle fasi finali con gli.11.25 Nelle qualificazioni maschili si impone il padrone di casa bulgaro Radoslav Yankov, al comando in 1’14?55, davanti a due azzurri: secondo Gabriel Messner a 0?57, terzo Maurizio Bormolini a 0?59. Avanzano agliin casa Italia anche Mirko Felicetti, quinto a 0?80, Roland Fischnr, nono a 0?98, Aaron March, 13° a 1?15, davanti ad Edwin Coratti, 14° a 1?26. Esce di scena nell’elimination run Daniele Bagozza, 26° a 2?37, infine vengono esclusi nella qualification run Manuel Hr, 43°, Fabian Lantschner, 45° davanti a Mike Santuari, 46° e Tommy Rabanser, squalificato.