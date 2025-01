Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: penalizzata l’Italia nella staffetta mista, oro alla Francia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48, medaglia d’oro, argento all’Olanda e bronzoPolonia.13.47 Video Review con analisi già in corso, occhi sul contatto tra Pietro Sighel e il componente della squadra olandese che era in testaclassifica.13.46vince l’oro, ma c’è da vedere un contatto.13.45perde il contatto dcoppia Italia-Olanda.13.44 Problema per la Polonia, passa avanti l’Olanda seguita dagli azzurri e d.13.43 Polonia passa al comando davanti a Italia e Olanda.13.42 Italia momentaneamente prima davanti a Polonia e Olanda.13.41 Parte la finale della!13.40 Confermata la squadra italiana, nessuna sostituzione rispetto alle previsioni.13.39 Tocca orafinale A, presentecon Gloria Ioriatti, Thomas Nadalini, Arianna Sighel e Pietro Sighel contro Olanda, Polonia e