Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia regala l’oro alla Francia nella staffetta mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Alle 14.13 ci sarà il via alle semifinali 1500m, prima batteria con l’azzurra Elisa Confortola, Michelle Velzeboer (Olanda), Zoe Deltrap (Olanda), Cloe Ollivier (), Svitlana Repetska (Ucraina), Maja Dora Somodi (Ungheria) e Petra Vankova (Cechia).13.48 PENALIZZATA, medaglia d’oro, argento all’Olanda e bronzoPolonia.13.47 Video Review con analisi già in corso, occhi sul contatto tra Pietro Sighel e il componente della squadra olandese che era in testaclassifica.13.46vince, ma c’è da vedere un contatto.13.45perde il contatto dcoppia Italia-Olanda.13.44 Problema per la Polonia, passa avanti l’Olanda seguita dagli azzurri e d.13.43 Polonia passa al comando davanti a Italia e Olanda.