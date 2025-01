Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: Confortola e Ioriatti a medaglia nei 1500 metri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Alle 15.26 sarà il momento delle semifinali maschili 1000m con nella prima batteria Luca Spechenhauser e nella seconda batteria Pietro Sighel e Thomas Nadalini come italiani.15.05 Quinta posizione finale per Arianna Fontana.15.03 Oro per Xandra Velzeboer (Olanda), argento per Gloriae bronzo per Elisa.15.02 Arianna Fontana momentaneamente ultima, prima Elisaprovvisoria.15.01 Inizia la finale deim femminile!14.57 Ora è il momento per la finale A per le medaglie con Xandra Velzeboer (Olanda), Petra Jaszapati (Ungheria), Kamila Stormowska (Polonia), Michelle Velzeboer (Olanda), e le tre azzurre Elisa, Gloriae Arianna Fontana.14.56 Valentina Ascic (Croazia) vince la finale B.14.53 Inizia la finale B con l’ottavo posto in palio.