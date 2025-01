Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: Arianna Fontana ci riprova!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.20 L’Italia oggi partirà la sua prima finale con la staffetta mista contro Olanda, Polonia e Francia.13.17 Si parte alle 13.35 con la finale B mixed, partecipanti: Ungheria, Germania, Croazia e Ucraina.13.15 Buongiorno e benvenuti allaalla terza e ultima giornata deglidi.Buongiorno e benvenuti nelladella terza e ultima giornata giornata deglidiin programma a Dresda in Germania. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale della stagione che precede i Giochi olimpici. In pista il meglio del movimento europeo anche se non tutte le star continentali sono presenti a questa rassegna.L’Italia, dopo le prime due giornate, ha la possibilità di vincere il medagliere: ieriè rientrata con il botto, vincendo l’oro sia individuale nei 1000 metri, sia trascinando una staffetta di altissimo spessore al dominio nella gara a squadre.