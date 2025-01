Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2025 in DIRETTA: sublime Federica Brignone, è al comando!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.1511.27 Non è sempre domenica per Laure Macuga, oggi ottava a 1.65. Adesso la svizzera Lara Gut-Behrami: andrà in seconda posizione?11.26 Macuga è pericolosa. 0.18 di ritardo al primo intermedio, ma ben 9 decimi al secondo.11.25 Fuori Venier nel finale. E’ il momento dell’americana Lauren Macuga, che ha dominato ildi St. Anton.11.24 Ricordiamo che Elena Curtoni è ancora terza a 1.11 da una scatenata. Peccato per quei soli 3 centesimi da Corinne Suter, che è seconda a 1.08.11.24 Venier accusa 4 decimi al primo intermedio e 1.26 al secondo. Assurdo.11.23 Non una buona gara per Sofia Goggia, quinta a 1.25. Linee troppo abbonanti per la bergamasca, che nel finale ha tremato abbattendo una porta in volo con le braccia.