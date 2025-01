Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2025 in DIRETTA: Brignone in testa, ma spunta il sole e cambia la visibilità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.1511.59 La bosniaca Elvedina Muzaferija è 24ma a 2.85.11.57 La giovane tedesca Emma Aicher è decima ad un secondo e mezzo. D’altronde ora, con il, èto tutto. E deve ancora scendere Malorie Blanc.11.55 L’austriaca Christina Ager 20ma a 2.79.11.55 Adesso c’è ilanche nella parte alta. Speriamo non ci siano sorprese.11.54 Federicaverso la vittoria n.31 in carriera in Coppa del Mondo, l’undicesima in.11.53 La svizzera Priska Ming-Nufer salta una porta ed è fuori.11.51 La francese Karen Clement è 15ma a 2.13.11.49 Se la gara terminerà così, Federicaavrà 135 punti di vantaggio in classifica generale su Lara Gut-Behrami e 218 su Sofia Goggia.