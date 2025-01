Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2025 in DIRETTA: super Norvegia con McGrath e Kristoffersen. Vinatzer non si sblocca

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELG DI CORTINA DALLE 11.0011.03: Praticamente fuori dalla seconda manche anche il secondo azzurro, Kastlunger che è 27mo a 2?08. Azzurri davvero in difficoltà11.02: Kastlunger ha 46 centesimi di ritardo all’intermedio11.00. Discreta la manche del francese Rassat che è 16mo a 1?59, ora Kastlunger10.59: che manche per lo statunitense Ritchie! E’ in lotta anche lui per il podio, è ottavo a 97 centesimi da10.58: Il belga Marchant si inserisce in 13ma posizione con un ritardo di 1?38 dalla testa, ottima manche la sua10.56: Perde tanto nel finale l’austriaco Pertl che è 22mo a 1?95 dalla testa10.55: Manche discreta per uno Schwarz ancora non al meglio. l’austriaco è 13mo a 1?40 con un ottimo finale di gara10.