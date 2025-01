Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2025 in DIRETTA: Kaslunger sbaglia, Italia impalpabile. Norvegesi da battere

I PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG DI CORTINA DALLE 11.0013.20: Perde qualcosa di troppo nel finale lo svedese Jakobsen che chiude comunque primo con 35 centesimi di vantaggio. Ora Tremmel13.18: Bene l'austriaco Pertl che va al comando con 31 centesimi di vantaggio su Rochat. Ora Jakobsen13.17. Lo svizzero Rochat sfrutta l'errore di Kastlunger e chiude primo con 42 centesimi di vantaggio13.17: Ritardo di 11 centesimi all'intermedio per Rochat13.16: Errore nel finale per Kastlunger che raggiunge comunque il traguardo. Manche più veloce di cinque secondi, tempo totale di 1'48?22. Ci sarà qualche punticino per lui. Ora Rochat13.15: E' il momento dell'unico azzurro al via, Tobias Kastlunger13.13: Giornata grigia sul cielo di, 3* la temperatura al traguardo13.