Inter-news.it - LIVE Inter-Empoli 0-0: inizia la ripresa, non ci sono cambi

è la partita valida per la ventunesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i toscani allenati da Roberto D’Aversa. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP21.49IL SECONDO TEMPO21.47 Ancora le due squadre nonentrate in campo. Non ci dovrebbero essere.Il primo tempo traedfinisce a reti inviolate: due vere palle-gol per la squadra oggi di Farris ed entrambe per Lautaro Martinez. In una bravo Vasquez, nella seconda c’è il palo di mezzo. Serve maggior velocità nella. 45’+2 FINISCE IL PRIMO TRAED!45? Lettura difensiva provvidenziale di Grassi che praticamente toglie la palla ad Asllani sul cross basso di Dumfries.