Inter-news.it - LIVE – Inter-Como Women 1-0, finisce qui! Altri tre punti: decide Polli

Leggi su Inter-news.it

è l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).Rileggi il1-0Anche alla ripresa la sfida risulta bloccata, con squadre corte e con pochi spazi. Poi Piovani prova a ravvivare un po’ con i cambi e la scelta gli dà ragione.protagonista del match, col gol della vittoria messo a segno al 69?. Arrivano cosìtrepreziosissimi per la classifica.90+5?QUI! 1-0 IN FAVORE DELLE NERAZZURRE!90+3? Ilconclude in avanti, alla disperata ricerca del pari90? L’arbitro assegna cinque minuti di recupero!90? Entrata in ritardo di Bergersen su Csiszar: la nerazzurra resta a terra molto dolorante.