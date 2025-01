Inter-news.it - LIVE – Inter-Como Women 0-0, si riprende: inizia il secondo tempo!

Leggi su Inter-news.it

è l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).0-062? Sostituzioni anche per il: esce Kramzar entra Estal, esce Skorvankova entra Karlernas.60? Primi cambi per Piovani: esce Wullaert entra Polli.57? OCCASIONE! Ci prova Tomaselli dal limite dell’area: la conclusione col sinistro sfiora il palo!51? Cambiaghi va di nuovo vicinissima al gol. Serturini la vede in area e la serve ma l’attaccante italiana non arriva insul pallone per mettere in rete il tap in vincente.50? Ilsi apre come la prima frazione di gioco.