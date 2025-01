Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2025 in DIRETTA: scontro diretto da brividi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladidimaschile,valevole per la 6ª giornata di ritorno (17esima) di.La capolista vola al Eurosuole Forum diMarche per affrontare i ragazzi di Giampaolo Medei, di ritorno da un brutto 3-1 nei Paesi Bassi contro il Groningen nell’andata dei Quarti di Challenge Cup. I perugini, invece, si presentano in uno stadio tutto esaurito forti, oltre della prima posizione incon 4 punti di distanza sull’Itas Trentino, sia della recente vittoria in Repubblica Ceca nella Pool di CEV Champions League contro il Ceske Budejovice dove si sono imposti per 0-3 con il punteggio di 25-27, 22-25, 16-25.I padroni di casa, fermi a 33 punti con un parziale fin qui di 10 vittorie e 5 sconfitte, saranno tuttavia un avversario ostico per i primi della classe.