Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 3-1, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i padroni di casa schiantano la capolista! Bottolo show all’Eurosuole Forum

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui! Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie ancora e buona serata!Al termine della 17esima giornata di, i perugini rimangono in testa alla classifica con 42 punti. Insidiata, però, da Itas Trentino con 40 eche si prende il 3° posto a 36.Mattiaha portato alla vittoria i propri compagni grazie a 20 punti che derivano da 15 attacchi portati, 3 muri e 2 ace. Sono solamente 6 gli errori per. Ottimi i parziali anche dei compagni di squadra Loeppky, 14 punti, e Lagumdzija, 18 punti. Tra le fila degli umbri i migliori sono stati Herrera con 19 punti (calato molto nel 3° e nel 4° set dove ha portato tanti errori in campo), e Yuki Ishikawa con 12 punti.