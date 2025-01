Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 2-1, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i padroni di casa ribaltano il match e conducono sulla capolista dopo 3 set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 alla fine del 3° set. Partitone di Bottolo fino a qui. Forse il migliore in campo.25-22 Ace di Bottolo!! Ma che partita di Mattia! 24-22 Attacco fuori anche di Semeniuk. 2 set point per Lube!23-22 A tutto braccio ancora una volta Herrera. Però la palla finisce fuori.22-22 Dirlic fuori con il servizio.22-21 Attacco no look in lungolinea per Bottolo!21-21 Nuovamente parità. Infrazione disotto rete.Time out Medei.21-20 Tocca Bottoloschiacciata di Herrera ma che muri disugli svariati attacchi della!21-19 Monster Block di Bottolo sul giapponese di!!Time out chiamato da Lorenzetti.20-19 Attacco fuori di Ishikawa.19-19 Brutta battuta di Simone Giannelli.18-19 Giannelli sceglie il giapponese per l’attacco e fa bene.