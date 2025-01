Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 0-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: tutto pronto, al via il 67esimo incrocio tra le due big

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Errore ancora in battuta per i padroni di casa.5-5 Scambio pazzesco. Attacchi da entrambe le parti e difese incredibili. La chiude Chinenyeze.4-5 Non si capiscono Giannelli e Loser, la palla finisce fuori dall’altra parte della rete.3-5 Errore al servizio per.3-4 Grandissima Pipe che gioca Mattia Bottolo.2-4 Bellissimo attacco di Herrera che trova le mani fuori del muro di casa.2-3 Primo tempo di Podrascanin.1-3 Ottima azione diche sistema con l’attacco di Ishikawa da fuori posizione.1-2 Attacco di Loepky a sbloccare i cartellino.0-2 Ancora cancellato l’attacco dida un bel muro di Russo.0-1 Muro di Roberto Russo subito al via.19:32 Arbitra Andrea Pozzato. Giannelli, Herrera, Loser, Russo, Ishikawa, Semeniuk dentro per