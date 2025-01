Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2025 in DIRETTA: grande bagarre in testa, Van Aert guardingo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28 Gruppo in fila indiana, ritmi che sono davvero alti: cominciato il terzo degli otto giri in programma.15.26 Vanora è a ridosso della dodicesima posizione: la sua rimonta sta entrando in azione.15.24 Orts Lloret sta facendo una super gara sospinto dal pubblico di casa: lo spagnolo è sempre in seconda posizione.15.20 Cominciato il secondo giro sempre con Iserbyt e Vanthourenhout davanti, a breve sembra potersi scatenare Van.15.17 Appaiati Iserbyt e Vanthourenhout che provano a sfilacciare il gruppo che è ancora compatto. Vancontrolla intorno alla 15a posizione.15.14 Iserbyt sta provando ora a imporre il ritmo, vanrisale.15.11 Vandeputte si è messo in, ma bene anche Iserbyt.15.10 SI PARTE!15.08 Tutto pronto per l’inizio della gara, i corridori sono nella zona di partenza.