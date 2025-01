Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Ruhpolding 2025 in DIRETTA: ennesimo duello tra francesi e norvegesi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dellamaschile di, tappa della Coppa del Mondo di2024/. Il circuito maschile ritorna in attività per la prima volta dall’annuncio del ritiro a fine stagione di Johannes Thingnes Boe. Il fuoriclasse norvegese ha comunicato ieri la propria decisione in una conferenza stampa commuovente, sconvolgendo tutto il mondo del.Quest’annuncio può solamente aver aiutato il norvegese, che potrebbe essere più libero di testa. Vedremo se questo fattore, unito alla voglia di riscatto dopo l’Individuale di mercoledì, daranno la forza a Boe per mettere in mostra una delle migliori versioni della stagione.A prescindere dalla gara del più piccolo dei fratelli Boe, si preannuncia l’tra ied i