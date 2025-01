Quotidiano.net - L’insediamento di Trump. Anche Meloni a Washington. Ma Salvini resta in Italia

L’è una corona di spine. Come se non bastassero le rogne leghiste, adesso c’èla ministra rinviata a giudizio, problemaccio che prima o poi bisognerà risolvere. Per fortuna di Giorgiac’è l’estero: in questo caso, dove volerà stanotte per assistere all’incoronazione di Donald. In parte è il classico invito che non si poteva rifiutare. Prima della gita a Mar-a-Lago la premier escludeva di presenziare alla cerimonia: "Perché dovrebbe fare da comprimaria?", il ritornello da Palazzo Chigi. Ma l’invito è stato rivolto a voce dal sovrano, con tanto di insistente "guarda che ci tengo molto". E poiché lui aveva appena accettato di far finta di niente per lo scambio di ostaggi – la libertà di Sala contro la mancata estradizione di Abedini – la premier ha capito subito di non aver scelta.