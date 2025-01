Pronosticipremium.com - Lina batte Juric, e c’è Taylor in Nottingham-Southampton: l’ex Roma fa 6 su 6

Sia benedetto l’arrivo di Ranieri in casa, il tecnico con il cuore giallorosso che ha permesso alla squadra di risollevarsi e cominciare una rimonta ancora tutta da realizzare. I singoli rinati sono tanti, da Paredes a Hummel fino ad un Dybala in grande spolvero, giocatori chiave chenon aveva avuto la capacità di valorizzare e sfruttare. Il tecnico croato, dopo l’esonero, si è subito lanciato in una nuova avventura, forse anche più difficile: salvare unultimo in classifica da una retrocessione quasi certa. Per il momento i risultati sono nulli.In data odierna è arrivata l’ennesima sconfitta sul campo delForest, un 3-2 che ha visto i Saints annientati nel primo tempo, terminato sotto di tre gol, e con un moto d’orgoglio nel secondo. Se però all’ultimo calcio d’angolo disponibile è Ola Aina, giocatore allenato daa Torino, a salvare sulla linea, trattasi di segni che fanno capire come la stagione sia più che mai storta.