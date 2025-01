Lettera43.it - L’importanza del linguaggio del corpo al lavoro: qualche consiglio

Leggi su Lettera43.it

Ildelpuò diventare uno strumento prezioso sul posto di. Salvifico, in certi casi. Oggi più che mai visto che l’era delda remoto, eredità della pandemia, si avvia verso la conclusione come dimostra la “chiamata alle scrivanie” delle Big Tech statunitensi, da Amazon a OpenAi, da Meta a Zoom. Torneremo così tutti a guardarci negli occhi, senza la “protezione” di uno schermo. E dovremmo ri-abituarci a prestare maggiore attenzione e a controllare gesti e mimica. Un esercizio reso più difficile dall’ansia e dallo stress del ritorno in ufficio. Per questo, chi impara a conoscere e gestire il body language, fa un enorme passo avanti.da casa (Getty Images).L’arma segreta: poker faceCome scrive Forbes, analizzando i dati di Google Trends, è stato rilevato che le ricerche su come “migliorare ildelal” sono aumentate del 245 per cento nelle fasi di rientro in ufficio.