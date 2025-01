Amica.it - Lilla e ocra: l’abbinamento colore da provare ora anticipando le tendenze

Un mix che anticipa la bella stagione.e giallosi uniscono in un abbinamento cromatico fresco e sofisticato, perfetto per chi desidera anticipare le stagioni di primavera sfoggiando le nuance che ne saranno protagoniste. Visto sulle passerelle di Gucci Resort 2025, questo mix combina tonalità pastello e accenti terrosi per un look che evoca leggerezza e modernità. Arricchito da capi color pastello e accessori squillanti che escono dalla comfort zone senza remore, è il mix cromatico da sperimentare subito aggiungendo un tocco die positività al guardaroba di gennaio e febbraio.Il look di Gucci che detta tendenzaIn passerella, la combinazionee gialloconquista con una straordinaria armonia di contrasti.