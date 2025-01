Laprimapagina.it - Lega: proposta di legge per vietare il velo integrale, con pene per chi costringe all’occultamento del volto

Laavanza unadi, firmata da Igor Iezzi, che mira aindumenti che celano il, come il burqa e il niqab, non solo per motivi di ordine pubblico ma anche in nome della “dignità della donna”, un principio sancito dalla Costituzione. La, che modifica ladel 1975 sul divieto di nascondere il viso in pubblico, stabilisce che il divieto non si applica in casi specifici, come nei luoghi di culto, per motivi di salute, sicurezza stradale o durante eventi sportivi.Inoltre, laintroduce il reato di “Costrizionedel”, punibile confino a due anni di carcere e multe fino a 30.000 euro, oltre alla perdita della possibilità di richiedere la cittadinanza. Se il reato coinvolge minori, donne o disabili, la pena può essere aumentata e il giudice può anche decidere sull’affido familiare.