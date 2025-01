Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Colombi ancora provvidenziale, Parigi sbaglia sotto porta

7. Salva il Rimini almeno in tre occasioni. Su Catanese e due su Saporiti.. Altrimenti sarebbe stato un guaio. Longobardi 5,5. Partenza in spinta. A cercarlo con lo sguardo lo si trova sempre nella metà campo avversaria. Poi si raccoglie. Eccessivamente, perdendosi. Bellodi 5,5. È sempre troppo al limite dell’errore. Qualche volta rimedia, più di qualche volta lo commette davvero. De Vitis 6. Regge l’urto. Anche se qualche avversario scappa riesce a metterci una pezza. Megelaitis 6. Meno evidente del solito, ma comunque efficace. E in molti, di avversari, gli passano alla larga. Semeraro 5,5. Quando a spazio davanti a sé ci si butta, anche se la qualità d’azione non è sempre al top. Quando deve proteggere fa oggettivamente un po’ più di fatica (32’ st Gagliano 6.