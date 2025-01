Le accuse di Wanda Nara a Mauro Icardi | Ha foto e video di me nuda a Milano avevamo telecamere nascoste puntate sul nostro letto

Leggi su Open.online

«Ho molta paura. Sono mamma di cinque ragazzi, di cui tre sono adolescenti, e hanno assistito anche loro alle minacce». A parlare è, showgirl argentina ed ex moglie di. Nei giorni scorsi, è toccato a lei deporre in aula per il processo in cui ha accusato proprio l’ex attaccante dell’Inter – oggi al Galatasaray – di violenza di genere e furto. Collegata via zoom con il tribunale di Buenos Aires,ha raccontato in lacrime di essere stata ripresa, anche in momenti di intimità, da alcuneinstallate a casa. E– sempre secondo la versione della showgirl, riportata dal Corriere – avrebbe mostrato poi i filmati ad amici e compagni di squadra.Lein casa«In un appartamento aledirettamente sul