L’Australia vince il SailGP ad Auckland con vento forte. L’Italia di Ruggero Tita si migliora

ha vinto la seconda tappa del, la competizione velica itinerante ideata tra gli altri da Russell Coutts e che sta riscuotendo sempre più successo a livello internazionale. Tom Slingsby e compagni si sono imposti nelle acque di(Nuova Zelanda), che in passato hanno ospitato più volte la America’s Cup e che forse saranno sede anche della prossima edizione della manifestazione sportiva più antica del mondo. Gli oceanici hanno avuto la meglio in condizioni dimolto, imponendosi a bordo del loro F50 al termine di un fine settimana caratterizzato dai nuovi T-foil sulle varie imbarcazioni.ha sconfitto in finale la Spagna di Diego Botin (detentore del trofeo) e la Gran Bretagna di Dylan Fletcher.diha chiuso il fine settimana al sesto posto, compiendo un deciso passo in avanti dopo il tentennante debutto nelprima di Natale, quando chiuse all’ultimo posto in quel di Dubai.