Ilrestodelcarlino.it - Laboratorio Ausl, caccia ai virus: "Hmpv, indaghiamo da quattro mesi. Ma finora non lo abbiamo trovato"

A cinque anni dalla pandemia che ha terrorizzato il mondo ogni pur vago affacciarsi di un "nuovo"fa il giro del pianeta in un respiro. Siamo tutti fuori di testa o il metapneumoumano (), inchiodato in Grecia su un paziente già problematico, sta affilando i denti? "Qualcuno fuori di testa c’è visto che le spara grosse", è come sempre lapidario e ironico il professor Vittorio Sambri, microbiologo, direttore delanalisi di Pievesestina, l’hub di sequenziamento di tutte le malattie infettive della regione Emilia-Romagna. Ma a Pievesestina si fanno ricerche per verificare la presenza del? "Analizziamo e classifichiamo tutti i materiali di origine respiratoria come i tamponi nasali e orofaringei, ma di metapneumo, in questi ultimi, non nevisti".