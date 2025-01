La nobel Narges Mohammadi a Open | Lotto per le donne ancora in carcere Cecilia Sala? Ha evidenziato i pericoli dei giornalisti in Iran

Leggi su Open.online

«Ogni prigioniero è un “essere umano”, e ogni essere umano lotta per la sopravvivenza in modi diversi: cantare, ballare, tagliare o accorciare i capelli, indossare vestiti colorati, ridere e gioire, tutti questi sono modi per mantenere vivo il senso della vita, anche tra i prigionieri». A dirlo a, premioper la Pace 2023. L’attivistaiana, che sta scontando una pena di oltre dieci anni per aver difeso i diritti dellein, si trova nella sua casa a Teheran, sottoposta a cure e trattamenti medici. Il 4 dicembre scorso era stata rilasciata, per tre settimane, per le sue condizioni fisiche precarie a seguito della rimozione di un tumore benigno e di un intervento eseguito in cui le era stato fatto un innesto osseo. Non ètornata tra le «mura buie e fredde» della famigerata prigione di Evin, dove lei e le sue compagne «resistono».