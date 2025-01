Calciomercato.it - La Juventus è forte su Tomori: Ibra spinge per il sostituto

Leggi su Calciomercato.it

Non si ferma al campo Juve-Milan, ma si trasferisce subito sul terreno di gioco del mercato: i bianconeri sono pronti ad accelerare perhimovic avalla l’operazione per poi chiudere rapidamente colI bianconeri hanno conquistato una vittoria molto importante sul campo, contro una diretta concorrente per la zona Champions League e arrivata attraverso una prestazione molto convincente. Sergio Conceicao, invece, ha denunciato la mancanza di fame dentro allo spogliatoio del Milan: un aspetto sul quale sta lavorando Zlatanhimovic. Anche attraverso un intreccio di mercato proprio con la.Juvesuper il– Calciomercato.it (LaPresse)Non è un mistero che Cristiano Giuntoli sia alla ricerca di un difensore centrale di primo piano da consegnare rapidamente a Thiago Motta.