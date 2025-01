Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, ufficialità in arrivo: cosa manca e quando è prevista. Tutti gli aggiornamenti

di RedazionentusNews24in. Glisull'attaccante francese indal Paris Saint-GermainL'edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Randal, attaccante indal Paris Saint-Germain che nonostante abbia svolto le visite mediche giovedì deve ancora essere annunciato.Stando a quanto si apprende è atteso a breve il via libera burocratico per il tesseramento del francese in prestito dal PSG.farà dunque il suo esordio con lacontro il Napoli e non già in settimana col Bruges in Champions in quanto le liste UEFA potranno essere aggiornate con i nuovi acquisti soltanto al termine della prima fase.