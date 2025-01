Juventusnews24.com - Juventus Women, infortunio per Calligaris: salta il big match con la Roma

di Mauro Munno per il big con la. La centrale svizzera si è fatta male in allenamento Tegola per la che perde Viola in occasione del big del Tre Fontane tra la e le bianconere. La centrale svizzera ha rimediato un trauma contusivo costale in allenamento e non sarà pertanto a disposizione. Canzi schiera in difesa il trittico, comunque rodato, formato da Lenzini, Kullberg e Boattin con la nuova arrivata Harviken in panchina. Torna a disposizione invece Krumbiegel dopo il problema alla caviglia: partirà titolare.