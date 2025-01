Metropolitanmagazine.it - Justin Bieber è in studio di registrazione al lavoro sul nuovo album: gli scatti condivisi dalla popstar infiammano i fan

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo i rumours dei giorni scorsi, arrivano prove concrete su Instagram, dovenelle ultime ore ha aggiornato i propri followers con un carosello di immagini nei quali si celano indizi sul.Nei post più recenti della voce di What Do You Mean, ci sonorealizzati durante le vacanze sulla neve insieme alla moglie Hailey, intervallati da immagini che ritraggono il 30enne in, dove lo vediamo al mixer ed intento a registrare un brano con microfono in mano e indossare le cuffie. Ad inizio della scorsa settimana,ha pubblicato una clip nella quale canta: “I’m takin’ it/ You takin’ bait/ I’m shakin’ it/ You’re shakin’ it/ Shakin’ off the hate” accompagnato alla chitarra acustica, che aveva già incuriosito i fan. Risale al 2021 l’ultimodell’artista, Justice, al quale è seguito un tour mondiale che l’ha visto esibirsi nell’estate 2022 al Lucca Summer Festival (unica data italiana).