JBL: "Vorrei affrontare John Cena prima che si ritiri, faccio parte della sua carriera formativa"

È arrivato l’ultimo anno dinel wrestling e uno dei suoi più grandi rivali vuole un’ultima resa dei conti. JBL, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’ascesa dialla fama, ha ammesso a Something To Wrestle With che gli piacerebbe avere un altro incontro con il 16 volte campione del mondoche si.Le sue parole“Penso molto ae sono molto felice di aver fattosua. Io, ripeto, non mi prendo alcun merito. È stato. Lui sarebbe esattamente dov’è ora con o senza di me. Sono solo contento di essere stato uno di quelli che erano lì all’inizio. È un ragazzo fantastico, anche se è solo un desiderio affrontarlo. Non succederà, comunque. Non se ne parla assolutamente”. Per la cronaca, lavittoria diè arrivata a WrestleMania 21, quando ha sconfitto JBL per il WWE Championship.