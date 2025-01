Inter-Empoli la serata di Sebastiano Esposito Il percorso del giovane scuola Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

La ventunesima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno, vedrà l’Campione d’Italia scendere nuovamente in campo a San Siro dopo il recupero della diciannovesima di mercoledì 15 gennaio contro il Bologna. Il pareggio con la squadra felsinea costringerà i ragazzi di Inzaghi a non perdere ulteriormente terreno in classifica in una gara che si preannuncia complicata e non scontata, soprattutto per la presenza di unche sul prato di San Siro ha trovato il suo primo gol in Serie A.Gol e record, nato a Castellamare di Stabia il 2 luglio 2002, proviene da una famiglia di calciatori, un raro esempio di una generazione in grado di farsi strada coralmente. Tre fratelli impegnati a differenti livelli si, ma con la passione e la determinazione che hanno permesso di raggiungere traguardi come il professionismo.