Inter-Como Women 1-0 | alle nerazzurre basta un lampo di Elisa Polli

Dopo la sontuosa vittoria contro la Roma Campione d’Italia, l’si appresta a scendere in campo all’Arena Civica di Milano in una gara delicata contro le ragazze del, che occupano la quinta posizione in classifica, per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Un test importante per ledi Piovani che vogliono continuare nell’inseguimento alla Juventus capoclassifica, a -4 e impegnata15:30 nello scontro proprio contro la Roma.Primo tempoPrima, breve fase di studio allo start del match delle 12.30 con l’che prova la prima iniziativa al 3? con un cross dalla destra di Merlo su cui di testa impatta in inserimento Tomaselli. La sfera finisce a lato ma le ragazze di Piovani dimostrano di esserci e di volere i tre punti. Ilrisponde poco dopo con un’iniziativa dalla sinistra di Pedersen con la parata tranquilla di Rúnarsdóttir, che al 14? vede sfilare una conclusione dalla distanza di Kerr alla sua sinistra e abbondantemente lontana dal palo.