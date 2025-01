Liberoquotidiano.it - Inter, 3 gol all'Empoli: Lautaro, Dumfries e Thuram lanciano la sfida al Napoli primo

Una vittoria autorevole per confermare una sensazione: lo scudetto sarà una questione tra ile l'. Dopo il successo degli uomini di Antonio Conte 3-2 in casa dell'Atalanta terza in sconfitta, arriva la risposta dei nerazzurri che battono a San Siro 3-1 l'restando a 3 punti dai partenopei in vetta, ma con una partita ancora da recuperare. La squadra di Simone Inzaghi ritrova il migliorMartinez: il capitano può rivelarsi fondamentale per il finale di stagione sia in chiave scudetto che in Champions. Dopo untempo con grandi occasioni per i padroni di casa né fortunati né precisi in zona gol, il gol del Toro arriva a inizio ripresa con un gran tiro a giro dalla distanza che supera un incolpevole Vasquez. Al 79' il raddoppio con, esterno a tutta fascia olandese che ci ha preso gusto anche nell'area avversaria.