Juventusnews24.com - Infortunati Juve, escluse lesioni per Yildiz e McKennie! Le condizioni dei due bianconeri verso Brugge. Novità anche su Conceicao

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonpersu. Tutti gli aggiornamentila Champions LeagueArrivano importanti aggiornamenti sul frontedopo il match vinto dallanel big match contro il Milan. Come appreso dantusnews24, pernon sono stati necessari esami specifici. Confermato l’affaticamento all’adduttore sinistro: sonoe si cercherà di metterlo a disposizione per la trasferta col. Il numero 10 sarà valutato domani, insieme ail centrocampista americano non ha riportato, ma è alle prese con un affaticamento al flessore sinistro. Domani, giornata di vigilia, il provino decisivo durante la rifinitura., invece, lavora ancora a parte: l’esterno portoghese non è ancora rientrato in gruppo e rimane in dubbioper il match di Champions.