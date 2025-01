Ilrestodelcarlino.it - Incontri per i giovani, la Cna: "Trovare impiego? E’ un lavoro"

è un" non è solo un modo di dire, ma una realtà che i, alle prese con le prime esperienze lavorative e di formazione, conoscono bene. Per aiutarli a orientarsi in questo percorso, CNA Ferrara e CNA Formazione Emilia-Romagna hanno organizzato seiinformativi. Spaziano dalle informazioni per orientarsi nel mondo delalla scoperta dei canali formali e informali per la ricerca di unprevedranno anche laboratori pratici, come la simulazione del colloquio dio la redazione del curriculum vitae. In programma c’ è anche un incontro con le aziende. Riprendono giovedì gli appuntamenti guidati ai quali già diversihanno aderito, dalle 10 alle 12, nelle aule della sede di Spazio 29 in via Vittorio Veneto 29 a Bondeno. In questa occasione, Valentina Faggion illustrerà "I canali formali e informali per la ricerca di", fornendo preziose indicazioni su: L’Agenzia Regionale per ile la Rete dei centri per l’, il Portalex te, il Programma GOL, le agenzie per ile le agenzie di somministrazione, i social network, i siti raccoglitori di offerte, le autocandidature.