In vista del derby Ciabuschi e l’addio a sorpresa L’Atletico Ascoli studia il futuro

La notizia del trasferimento dell’attaccante Jonathanall’Calcio, è arrivata nella mattinata di ieri decisamente anell’ambiente Atletico. Un’operazione di mercato lampo, portata avanti in sordina e che ha regalato al forte centravanti ascolano di Piazza Diaz, la possibilità di giocarsi la sua chance in Serie C. Una occasione che aspettava da una vita e che non era riuscito a cogliere ai tempi in cui militava nella Primavera bianconera.incarna perfettamente lo spirito dei tanti calciatori ascolani che sono arrivati in prima squadra e di certo, ora si toglierà le sue soddisfazioni frutto di tanti sacrifici ma anche di tanti gol tra i Dilettanti. In casa Atleticoc’è stato grande entusiasmo alla notizia della promozione di Jonathan in Serie C e tutti si sono stretti in un grande abbraccio nei suoi confronti augurandogli le migliori fortune.