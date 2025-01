Ilnapolista.it - Il Tottenham perde lo scontro salvezza (letteralmente) contro l’Everton ed è a 8 punti dalla retrocessione

Leggi su Ilnapolista.it

Ilha subito una sconfitta per 3-2al Goodison Park, aggravando ulteriormente la posizione di Ange Postecoglou. La partita ha vistodominare il primo tempo, portandosi in vantaggio di tre gol clamorosamente. Calvert-Lewin ha aperto le marcature seguito da Ndiaye, mentre un autogol di Archie Gray ha aumentato il divario e ha (quasi) chiuso i giochi.Nonostante la reazione nel secondo tempo con reti di Kulusevski e Richarlison, gli Spurs infatti non sono riusciti a completare la rimonta né a sembrare particolarmente incisivi. Questa sconfitta rappresenta la quinta partita consecutiva senza vittorie in Premier League per il, lasciando la squadra a soli ottozona. Più precisamente, nelle ultime 6 partite ilne ha vinta una sola,ndo tutte le altre 5 (Arsenal, Liverpool, Everton, Newcastle, Nottingham).