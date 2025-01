Notizie.com - Il proprietario di casa deve risarcire l’inquilino in questi casi: lo prevede la legge

Leggi su Notizie.com

È necessario sapere che ladelle specifiche disposizioni quando si verificano delle infiltrazioni d’acqua in unain affitto per quanto riguarda le riparazioni e i danni.Quando si decide di vivere in affitto, bisogna tenere in considerazione una serie di fattori, traanche capire quali siano le spese a carico dele quali a carico del, circostanza che, spesso, potrebbe creare dissidi tra le parti.Ildiin: lola(Notizie.com)Un problema molto comune riguarda le infiltrazione di acqua nell’abitazione che potrebbero causare umidità e muffa sulle pareti. In, molti si chiedono chi debba pagare i danni tra locatore e inquilino e se sia possibile sospendere il pagamento del canone di locazione quando si presenta un simile problema ed ilnon interviene in alcun modo.