Il prezzo auto alle stelle il nuovo aumenta del 43% in 5 anni E gli italiani si rifugiano nel mercato dell’usato | +8% e listini in crescita anche lì

Cara, quanto mi costi. Un pensiero ricorrente nella testa degli, da qualche anno a questa parte. Precisamente da dopo la pandemia, quando la spirale dei prezzi ha cominciato a crescere senza soluzione di continuità, assumendo sempre più le sembianze di un tornado. Nel 2019, ultima annata pre-covid, il costo medio di un’vettura in Italia era di 21mila euro. Già nel 2023 quella soglia superava ampiamente quota 29 mila euro, dopo stagioni di aumenti indiscriminati. L’ultimo dato disponibile, secondo le stime del Centro Studi Fleet&Mobility, mostra come nel 2024 sia stata superata la soglia dei 30mila euro. Più 43% circa in soli cinque. Non bene,considerando che lo stipendio medio netto nel nostro Paese non è certo cresciuto allo stesso ritmo e che lo scorso anno si è fermato a 24mila euro.