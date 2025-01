Thesocialpost.it - Il papa debutta su TikTok: promuove la sua autobiografia e torna ospite da Fabio Fazio

Leggi su Thesocialpost.it

Francesco si avvicina ai giovani e alle nuove tecnologie. Il Pontefice ha fatto il suo debutto super presentare la sua“Spera”, pubblicata dalla Mondadori. Il video, girato nello studio di Santa Marta, ha raccolto grande attenzione. “Vorrei ringraziare Carlo Musso, che mi ha aiutato a ricordare tante cose della mia vita”, ha detto Francesco. Ha poi aggiunto che per lui le autobiografie servono a ringraziare Dio: “Il vero protagonista è il Signore, che mi ha guidato per mano”.Leggi anche: Lodi, incendio nella notte: vigili del fuoco al lavoro per oreStaseradaBergoglio sarà questa seradi “Che Tempo Che Fa”, in onda sul canale Nove. L’intervista concade in un momento speciale: l’anno del Giubileo della Speranza. È la terza volta che ilpartecipa al programma.