Il Palio dei somari saluta Romano Giannini

"Conse ne vanno un amico e un pezzo di storia deldei, ma anche di Torrita. Una persona schietta, di ‘paese’, a cui tutti volevano bene, ricambiando il sentimento che lui esprimeva con il sorriso, con una battuta, con una bevuta in compagnia". Massimo Bolici, presidente della Sagra S.Giuseppe, l’associazione titolare deldi Torrita di Siena, ricorda così, con sincera emozione,, uno degli ideatori della festa, l’ultimo ancora in vita.si è spento ieri, all’età di 93 anni; nel 1966, nell’osteria di ‘Caldarella’, insieme a Davide Capitani, Claudio Presenti, al Maresciallo Falaschi, aveva ideato la ‘Sagra delle frittelle’, in onore di S.Giuseppe, che prevedeva la sfida a dorso di somaro.era di Porta Nova, ma con il passare degli anni era sempre più attento alla migliore riuscita della festa, presentandosi, affabile e pronto, quasi come una figura al di sopra delle parti.