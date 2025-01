Ilgiorno.it - Il ministro tra i “ciceroni“ speciali. Ragazzi autistici fanno le guide. Arriva il plauso del Governo

Ospite d’eccezione ieri mattina alla Fondazione Cosway ilper le Disabilità Alessandra Locatelli la quale èta a far visita alla mostra “Le donna di casa Manzoni” dove, a far da “”, grafici e organizzatori, sono da ieri fino alla fine dell’esposizione fissata per il 26 gennaiocon problemi dello spettro autistico. "Siamo orgogliosi che ilsia qui; nei nostri progetti cerchiamo di unire rispetto, gentilezza e cultura per educare, per far fare esperienze di vita" ha affermato Francesco Chiodaroli, presidente della Fondazione Maria Cosway e direttore della Fondazione Danelli, ente che ha promosso il progetto “Skills for Life” con l’obiettivo di aiutarecon neuro divergenza a sperimentare nuove sfide. Erano presenti anche il prefetto di Enrico Roccatagliata e la vicesindaca Laura Tagliaferri.